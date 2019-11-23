18 гамадрилов в новый зоопарк Казани перевозили под наркозом

В зоосад Казани «Река Замбези» продолжают приезжать новые обитатели. На этой неделе сюда привезли 18 гамадрилов и пару дик-диков – самых маленьких в мире антилоп. Для них здесь подготовили два отапливаемых вольера.

Гамадрилов перевозили в Казань под наркозом. «Гамадрилы очень сильные, у них строго выстроена иерархия: если самцу что-то не нравится, то и самки начинают вести себя агрессивно, поэтому мы ввели им наркоз при перевозке. Так комфортнее для самих животных и безопаснее для сотрудников», – рассказала заведующая экзотариумом Татьяна Ганибаева.

Сейчас сотрудники зоопарка приучают животных к расписанию, свистят, когда приходит время прогулки или приема пищи. Гамадрилы зимой гуляют в специальных вольерах, где раpвешаны гамаки, канаты, а пол усыпан песком. На прогулку разрешено 15 минут в день. Летом же гамадрилов переведут в уличный вольер по соседству со слоном.

Дик-дики в природе живут парами, поэтому и в казанском зоопарке прибывших животных поселили вместе. «Дик-дики передвигаются синхронно, самец всегда около самки, охраняет ее и создает условия для их совместной жизни», – рассказала заведующая отделом копытных Татьяна Буслова.

Малыши очень трусливые, поэтому сотрудники зоосада как можно реже идут с ними на контакт, чтобы животные быстрее адаптировались в новом доме. Летом дик-дики также переселятся в уличный вольер.

В ближайшее время в зоопарке ждут прибытия страусов и марабу, зебры и антилопы гну. Открытие зоосада планируется на конец декабря.