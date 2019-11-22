Правительство России поможет Татарстану построить Большое казанское кольцо

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Татарстан получил 650 миллионов рублей на строительство БКК. Об этом сообщают в Миндортрансе республики.

Известно, что деньги пойдут на строительство первой очереди дороги - от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Длина участка составит 800 метров.

"Четырехполосная дорога (по две полосы в каждом направлении) будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Данный отрезок считается одним из самых сложных в ходе первого этапа строительства БКК. Для этого придется возводить подпорные стены по ходу движения и построить подземный пешеходный переход", - пояснили в Миндортансе.

Сейчас на участке продолжается разработка грунта, уже вывезено более 40%. Идут работы по устройству буронабивных свай путепровода на улице Фермское шоссе и на опорах пешеходного моста на улице Борисковская, бетонирование подпорных стен и опор путепровода.