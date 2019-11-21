Трое туристов пытались провезти в Казань редкие кораллы из Китая

На днях в казанском аэропорту задержаны трое туристов, пытавшихся провезти из курортного города Китая Санья кораллы. Запрещенные к ввозу сувениры обнаружили таможенники.

«Для идентификации вида кораллы направили на экспертизу», - сообщают в татарстанской таможне.

Всего с начала года было зарегистрировано 14 факта ввоза кораллов в Татарстан. Большинство из них как раз с того же рейса Санья – Казань.

Все обнаруженные ранее кораллы прошли экспертизу и были идентифицированы как Мадрепоровые. Они попадают под Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ввезти в России такие кораллы можно лишь при наличии разрешения, кроме того, их необходимо декларировать. Все обнаруженные региональной таможней кораллы конфискованы, нарушители оштрафованы.