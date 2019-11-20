«Только не звоните мне». Казань вошла в число городов-интровертов

Казань заняла седьмую строчку в рейтинге городов-молчунов, составленном сервисом Uber Russia. Необычный список городов-интровертов составили на основе количества пользователей, запретивших в приложении звонки для связи с водителем.

Самым молчаливым оказался Волгоград. В тройке лидеров также Пермь и Воронеж. Самыми общительными оказались жители Красноярска, нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Новосибирска.

«Для составления рейтинга аналитики сервиса использовали показатели за сентябрь. Они сопоставили доли пользователей, которые указали в настройках приложения «не звонить», по отношению к их общему числу. Функция подразумевает ограничение водителя в телефонной связи с пользователем приложения Uber Russia до начала выполнения заказа», - сообщили авторы рейтинга.