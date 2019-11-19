«Не знаю, как я выжила»: у жительницы Казани без предупреждения снесли дом

На днях в редакцию Prokazan.ru со своей историей обратилась жительница Казани Агиба Сардыкова.

Как рассказала женщина, в 1992 году она работала в Татсоцбанке. Председатель правления банка предложила Агибе купить участок в деревне Званка Пестречинского района РТ. Агиба предложение приняла:

"Я оформляю земельный участок в 10 соток, плачу 6 тысяч рублей, у меня есть квитанции сохраненные, мне выдают акт на бессрочное пользование землей. 28 мая 1992 года я ставлю участок на кадастровый учет".

Спустя год женщина в этом же банке решила оформить кредит на строительство дома на своем участке:

"Мы с каждой зарплаты выплачивали банку энную сумму ".

За несколько лет на участке почти полностью был возведен коттедж с мансардой. Агиба занялась оформлением документов на дом:

"В БТИ Пестрецов я заказала все нужные документы. Они замеры сделали. Площадь первого этажа составляла около 104 квадратов. Второй этаж не замеряли, потому что он был не достроен. Дома стояли без крыш и без окон".

В 1996-1997 годах банк обанкротился, стройка остановилась.

В 2007 году женщина услышала, что земельные участки в деревне Званка собираются продать известной компании.

“А я удивилась, у всех же акты есть на бессрочное пользование. Мне сказали, женщина какая-то у всех собрала акты. Ко мне она не подходила. Ничего не говорила. Я все оформила. У меня есть свидетельства и на дом, и на земельный участок. Но я не сделала межевание”, - рассказала Агиба.

Когда героиня статьи решила сделать межевание участка, процедуру выполнить не удалось. Кадастровый инженер не смог связаться с владельцами соседних земельных участков. Агиба начала выяснять, кто является ее новыми соседями. В компании, которая, по словам женщины, стала новой собственницей земель в деревне Званка, ей ответили, что ничего не знают о покупке участков.

“Он (начальник юридического отдела компании) мой звонок очень агрессивно воспринял, матерился. Мне только же согласовать надо было, раз мы соседи”, - посетовала женщина.

В ноябре 2017 года, приехав в свой коттеджный поселок, на месте своего участка Агиба обнаружила глухой забор и груду кирпичей вместо дома.

“Увидев это, не знаю, как я выжила. Страшно просто”, - поделилась своими переживаниями женщина.

Место, где стоял дом

Со своей проблемой Агиба обратилась в прокуратуру. По словам женщины, она получила письмо от начальника отдела дознания Пестречинского района, где сообщалось, что ответственной за снос домов является компания «Радуга». В письме также говорилось, что дом героини статьи был снесен по ошибке.

Агиба в письмах обращалась за помощью к президенту России, президенту Татарстана, председателям Государственной Думы. Женщине ответили, что не могут найти в архивах ее акт на бессрочное пользование землей. Один из председателей Государственной Думы заявил в письме Агибе, что состава уголовного преступления нет.

“100% - это уголовное дело”, - утверждают адвокаты, к которым собственница обращалась за консультацией.

В ближайшем будущем женщина планирует обратиться в суд.