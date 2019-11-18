Прокуратура заставила казанского чиновника ответить на обращение горожанина

Прокуратура Казани выявила нарушения в работе с обращениями граждан в Исполкоме города.

Как рассказали в ведомстве, 17 сентября 2019 года местный житель на личном приеме пожаловался начальнику Управления образования Исполнительного комитета на на нарушения трудового законодательства и требований правил охраны труда в отделе образования по Вахитовскому и Приволжскому районам.

По закону, рассмотреть обращение должны были в течение 30 дней с момента регистрации, однако житель Казани смог получить ответ с опозданием - 24 октября, и только после вмешательства прокуратуры.

По результатам проверки надзорное ведомство возбудило в отношении виновного должностного лица дело об административном правонарушении. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.