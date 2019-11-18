Одна из казанских компаний задолжала налоговой почти 10 миллионов

С одной из организаций Казани взыскали почти 10 миллионов долгов. Как сообщают в УФССП Татарстана, компания задолжала налоговой инспекции.

Исполнять финансовые обязательства организация не спешила, судебному приставу-исполнителю пришлось описывать имущество. Таким образом под арест попало оборудование ремонтно-механического цеха, бетонная площадка, здание прачечной и земельный участок. Только после этого организация оплатила налоговую задолженность в размере 9 миллионов 960 тысяч рублей, отметили в УФССП, после чего арест был снят.

Отметим, что с начала года силами судебных приставов в Татарстане взыскано свыше 2,5 млрд рублей долгов по налогам.