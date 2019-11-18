Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

12:08, сегодня
Он бросил меня по СМС: «Я подумал и решил. Мы расстаемся». Мои первые отношения
12:18, сегодня
«КАМАЗ» заявил, что не боится перевозить толстых котиков
12:10, сегодня
Одна из казанских компаний задолжала налоговой почти 10 миллионов
11:38, сегодня
Грязные деньги: жительница Казани отдала гадалке 2,6 млн рублей для снятия порчи
11:24, сегодня
Банк «Открытие» предлагает новую модель премиального обслуживания
11:22, сегодня
В Татарстане мужчина изнасиловал и убил бывшую любовницу
11:10, сегодня
В Татарстане в пожаре в частном доме сгорел мужчина
11:02, сегодня
В Казани ищут экспедитора на зарплату в 120 тысяч
10:38, сегодня
Малыша не с кем оставить. В Казани для сына онкобольной женщины срочно ищут няню
10:08, сегодня
В Татарстане из-за тумана в поле заблудились двое мужчин
10:06, сегодня
Ильсур Метшин возглавил международный комитет ООН
08:34, сегодня
В Челнах водитель сбил 6-летнего мальчика и сам отвез его в больницу
08:15, сегодня
В Челнах под окнами многоэтажки нашли тело женщины
08:02, сегодня
Казанский ТЮЗ покажет спектакль в память об умершем актере
06:05, сегодня
В Казани прошел траурный митинг в память о жертвах крушения Boeing
05:55, сегодня
Чак-чак назвали самой вредной сладостью
19:09, 17.11.2019
«Такие вандалы живут у нас»: в Казани неизвестные разгромили остановку
18:55, 17.11.2019
В Казани нашли девушку, которая ушла из дома накануне в полночь
17:37, 17.11.2019
Жителя Нижнекамска оштрафовали за негативное отношение к евреям
16:57, 17.11.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:34, 17.11.2019
Протестующие казанцы с Танкодрома рассказали, какого благоустройства они хотят
13:59, 17.11.2019
В одном из казанских дворов сегодня нашли окровавленный труп
13:45, 17.11.2019
В Челнах перезахоронили останки людей, найденные при строительстве храма
13:06, 17.11.2019
Танки в городе: казанцы вышли на пикет против благоустройства
12:36, 17.11.2019
«Нормальные мужики трусы не носят?»: казанцы обсуждают закрытый показ мод
11:16, 17.11.2019
Житель Челнов из-за потертостей на «Лексусе» судился с автомойкой
10:55, 17.11.2019
«Лемуры в стрессе»: в новый казанский зоопарк переехали лемуры и мартышки Бразза
10:05, 17.11.2019
Тест: какой ваш самый главный недостаток?
09:21, 17.11.2019
Микрофинансовым организациям РТ запретили выдавать кредиты под залог жилья
08:54, 17.11.2019
В РТ на пожаре пострадала пожилая женщина. У нее обожжены 20% тела
08:33, 17.11.2019
Шесть лет назад в Казани произошла одна из крупнейших авиакатастроф 2013 года
22:35, 16.11.2019
Скандально известная «яжемать» из Челнов снова посадила за руль маленького сына
21:53, 16.11.2019
Пропавший в Татарстане мужчина найден мертвым
21:24, 16.11.2019
Татарстанское Свиногорье уступает Мошонкам, Лоху и Мутному Материку
20:18, 16.11.2019
Насиловал и рубил детей топором: потрошитель из Зеленодольска хочет на свободу
19:33, 16.11.2019
Перелом за переломом. «Хрустальной» девочке из Нижнекамска нужна ваша помощь
19:13, 16.11.2019
Первый канал прокомментировал слухи об участии Ольги Бузовой на Евровидении
18:27, 16.11.2019
В Казани пропала девушка с выбритыми висками
15:57, 16.11.2019
В Челнах нашли тело забитого до смерти парня
15:27, 16.11.2019
Участник «Адской кухни» из Казани сменил ножи на карандаши
15:14, 16.11.2019
В Казани рабочий упал с одного здания на крышу другого
14:21, 16.11.2019
В Челнах девушка погибла, упав с 20-го этажа
13:43, 16.11.2019
В Татарстане ревнивый парень изрезал всю одежду бывшей девушки
13:13, 16.11.2019
Подробности ДТП, унесшего 4 жизни в РТ: на встречку вылетела 21-летняя автоледи
12:56, 16.11.2019
«А все ли хорошо в Казани?» Перевозчики ответили на критику Варламова
12:21, 16.11.2019
Завтра в Татарстане прогнозируют туман, а на следующей неделе резко похолодает
11:36, 16.11.2019
Казанский роддом ужесточил условия родов из-за эпидемии кори
10:41, 16.11.2019
Насильник из Татарстана сбежал из колонии
10:17, 16.11.2019
Казанский питомник из-за нехватки денег распродает енотов
09:51, 16.11.2019
Таксист, насмерть сбивший женщину в Казани, был пьян
09:12, 16.11.2019
В Челнах водитель сбил 4-летнего мальчика на тротуаре и скрылся
08:48, 16.11.2019
В Татарстане на трассе фура сбила 17-летнюю девушку
08:42, 16.11.2019
Выехала на встречку: в страшной аварии в Татарстане погибли четыре человека
08:26, 16.11.2019
Сниму порчу, дорого: в Зеленодольске пенсионерка заплатила экстрасенсу 1 миллион
08:07, 16.11.2019
В Казани такси насмерть сбило пешехода
07:42, 16.11.2019
В Татарстане могут запретить цирки с животными
07:34, 16.11.2019
Журналист из Казани сыграл в «Поле Чудес» и подарил Якубовичу костюм пчеловода
00:35, 16.11.2019
Тест: не психопат ли вы часом?
20:33, 15.11.2019
Одна из улиц Казани в ближайшие дни будет закрыта на ремонт
20:18, 15.11.2019
В Казани столб упал на провода и парализовал движение транспорта
20:05, 15.11.2019
Школьная столовая: что получают казанские дети за 69 рублей?
19:57, 15.11.2019
Хәл итәр вакыт: интернет-магазин выпустил футболку с надписью на татарском
19:38, 15.11.2019
«Мы ждем вас с бро в Казани!»: кота Виктора пригласили в столицу РТ
17:48, 15.11.2019
В Казани поймали похитителя канализационных люков
17:42, 15.11.2019
Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов из Казани
13:58, 15.11.2019
В Челнах полиция изъяла из продажи носки с рисунком марихуаны
10:04, 15.11.2019
Из окон валил дым. В Елабуге на пожаре спасли женщину
09:39, 15.11.2019
В Челнах младенец попал в реанимацию после ДТП по вине пьяного водителя
14:30, 14.11.2019
Улицы города Зеленодольска будут приведены в порядок
14:26, 14.11.2019
В зеленодольских селах женщины будут работать меньше
14:24, 14.11.2019
В Челнах мужчина ради кредита в 300 тысяч перевел мошенникам 400 тысяч
13:53, 14.11.2019
В Челнах ребенок пытался выбраться из дома через окно: веревку связал из одежды
11:46, 14.11.2019
«Уходят лучшие». Скончался один из топ-менеджеров челнинской ГК «Кориб»
11:05, 14.11.2019
В Челнах водитель BMW без прав сбил пешехода на «зебре»
10:09, 14.11.2019
В Челнах появился крематорий для животных
10:03, 14.11.2019
В Зеленодольске подожгли храм Казанской иконы Божьей Матери
09:45, 14.11.2019
Глава счетной палаты РФ внес челнинский онкодиспансер в список проблемных
21:46, 13.11.2019
В Зеленодольском районе открыли новый туристический маршрут
20:41, 13.11.2019
В Зеленодольске фура врезалась в столб. Потребовалась помощь пожарных
16:03, 13.11.2019
Догнал его и добил ножом в спину. В Елабуге отец зарезал родного сына
08:43, 13.11.2019
В Челнах молодой водитель на «четырнадцатой» сбил женщину
20:58, 12.11.2019
Полицейские Зеленодольска изъяли у инвалида два вида наркотиков
19:13, 12.11.2019
В Зеленодольске мужчина погиб под колесами мусоровоза
19:00, 12.11.2019
В Зеленодольске завод POZIS построит логоцентр. Это поможет снизить расходы
13:14, 12.11.2019
В зеленодольском районе мужчина хотел поймать рыбу, а поймал штраф
12:59, 12.11.2019
Зеленодольский мошенник обхитрил доверчивого продавца в Казани
17:44, 11.11.2019
Челнинской фабрике посоветовали отказаться от названий «Хохол» и «Бедный еврей»
16:34, 11.11.2019
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна
16:11, 11.11.2019
В Татарстане в канаве нашли тело мужчины, он пролежал там четыре дня
15:27, 11.11.2019
Зеленодольского пенсионера накажут за хранение суррогатного алкоголя
15:20, 11.11.2019
Президент РТ принял участие в закладке логоцентров Wildberries и Ozon
15:27, 10.11.2019
Татарстанцы смогут поучаствовать в Переписи населения-2020 через интернет
10:58, 10.11.2019
Грязнее унитаза: Роспотребнадзор рассказал, чем опасны губки для мытья посуды
14:13, 09.11.2019
Освещение стало темной стороной Зеленодольска
10:38, 09.11.2019
68 ударов по голове и телу: зеленодолец жестоко избил мать
14:47, 08.11.2019
Зеленодолец угрожал товарищу вилкой, за что был убит ножом
14:45, 08.11.2019
В центре Зеленодольска перекрыто движение транспорта
17:32, 07.11.2019
В Зеленодольске после двухлетнего ремонта открыли улицу Комарова. Это ненадолго
17:32, 07.11.2019
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
15:13, 07.11.2019
Жительница Зеленодольска заявила о краже и сама попала под суд
20:45, 05.11.2019
Жителя Татарстана осудили за оскорбление начальника ГИБДД
Фото pixabay.com

Одна из казанских компаний задолжала налоговой почти 10 миллионов

Cегодня, 12:10 57 1 Автор: prokazan.ru

С одной из организаций Казани взыскали почти 10 миллионов долгов. Как сообщают в УФССП Татарстана, компания задолжала налоговой инспекции.

Исполнять финансовые обязательства организация не спешила, судебному приставу-исполнителю пришлось описывать имущество. Таким образом под арест попало оборудование ремонтно-механического цеха, бетонная площадка, здание прачечной и земельный участок. Только после этого организация оплатила налоговую задолженность в размере 9 миллионов 960 тысяч рублей, отметили в УФССП, после чего арест был снят.

Отметим, что с начала года силами судебных приставов в Татарстане взыскано свыше 2,5 млрд рублей долгов по налогам.

читайте также:

В Казани ищут экспедитора на зарплату в 120 тысяч
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
В Казани стало больше на одного миллионера
ТОП-5 самой дорогой загородной недвижимости в Набережных Челнах
Казань вошла в тройку городов с самыми большими тратами на новогоднее оформление
В Казани у строительной фирмы, которая не платила зарплату, отобрали Audi A4
«Не хочу быть должницей!»: как казанцам вовремя заплатить налоги
В Казани мигранты на линейных позициях хотят зарплату выше, чем местные жители
Дороже только в столице: Казань попала в топ-3 городов по стоимости смены шин
Разработка концепции метробусов обойдется Казани в 15 миллионов
Почти 3,5 тысячи казанских учителей вовремя не получили зарплату за сентябрь
Житель Казани солгал о месте работы и отправился под суд
Прокуратура заставила жителя РТ заплатить за лечение погибшего товарища
В Казани за хищение бюджетных денег осуждены сразу 23 человека
Давал рекламу, собирал деньги. Петербуржец обманул казанцев на 9,6 миллионов
Гражданин Таджикистана пытался подкупить казанского полицейского
Стала известна стоимость проезда по платной трассе Москва-Казань
Следователь, целитель, сотрудник завода: кем прикидываются мошенники в Казани
Отдавать не собирался. Казанец брал кредиты по поддельным паспортам
Казанского бизнесмена будут судить за хищение 9 миллионов
Полтора миллиона на троих: жители Казани снова попались на уловки мошенников
Громкая акция: казанский блогер просил сигналить проезжающих мимо водителей
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
18 ноября 2019
12:33
С одной из организаций Казани взыскали почти 10 миллионов долгов. Как сообщают в УФССП Татарстана, компания задолжала налоговой инспекции.

Фирму, адрес, руководителя, телефон - в СТУДИЮ.
страна должна знать "героев"

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

10:23, сегодня
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»
15:07, 14.10.2019
«Это грабёж какой-то»: опять повышают цены на электричество в Челнах
14:24, 14.10.2019
«Кровь за кровь»: отец саратовского детоубийцы о сыне и своем отношении к нему