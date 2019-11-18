Малыша не с кем оставить. В Казани для сына онкобольной женщины срочно ищут няню

В Казани срочно ищут няню для годовалого сына женщины, больной раком. Ее историю рассказала волонтер Юлия Хакимова.

Несколько лет назад жительница Казани победила рак, болезнь больше никак не проявляла себя, у женщины родился ребенок, жизнь наладилась. После у нее начался кашель, думая, что это астма, она принимала таблетки, но лекарства не помогали. Когда она обратилась к врачу, вердикт медиков был не утешительным – отек сердца, жидкость в легких и куча сопутствующих заболеваний.

«Понадобилась срочная госпитализация, которую она не могла позволить, так как малыша совсем не с кем оставить. Отпросилась на дневной стационар и стала искать нянек. Суммы оказались неподъемными для нее, за час просили от 200 до 250 рублей», - рассказала Юлия Хакимова.

Сейчас волонтеры ищут няню, которая смогла бы посидеть с годовалым малышом в квартире в Авиастроительном районе города, пока мама мальчика ходит на лечение.

Желающих помочь, просят звонить по номеру: +79872963373