Скандально известная «яжемать» из Челнов снова посадила за руль маленького сына

Скандально известная мама из Набережных Челнов Агина Алтынбаева сегодня вновь посадила за руль своего автомобиля маленького сына. Видео, где Hyundai на загородной трассе управляет ребенок, она выложила на своей страничке «Вконтакте». На кадрах видно, что скорость автомобиля достигает 130 километров час, машина едет с включенными аварийками.

Видео Алтынбаева назвала «Счастливый сынок» и снабдила комментарием: «Я живу как хочу , ни о чем не жалею -совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах, Не пройдя мою жизнь вы не вправе судить☝»

Позже девушка опубликовала переписку с поступившими ей угрозами. Ей написали, что дело передано в прокуратуру. «Пугливая, понял!» - написала Алтынбаева.

Мужчине она ответила, что в России нет закона, запрещающего сажать детей за руль, есть лишь административная ответственность за передачу руля: «В вашем случае лишь корявые понты».

Недавно Алтынбаева обвинила сотрудника Следственного комитета Мамадыша в задержании ее сына. Ребенка забрали в отдел полиции за попрошайничество, он просил деньги на воду.

Алтынбаева уже сажала за руль несовершеннолетних детей, а после прославилась роликами, где сама ведет машину с грудным ребенком на руках. Недавно женщину обвинили в том, что она покусала бухгалтера детского сада, куда ходит один из ее детей.