Первый канал прокомментировал слухи об участии Ольги Бузовой на Евровидении

На Первом канале отреагировали на слухи об участии Ольги Бузовой в Евровидении от России, сообщает РИА Новости.
«Это бред», - кратко прокомментировал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта.
На днях на концерте в Москве Бузова заявила, что следующую песню на английском она споет на Евровидении. Из этого многие СМИ сделали вывод, что именно она представит нашу страну на престижном музыкальном конкурсе.
Конкурс пройдет в мае следующего года в Роттердаме.
Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая
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