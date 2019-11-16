Первый канал прокомментировал слухи об участии Ольги Бузовой на Евровидении

На Первом канале отреагировали на слухи об участии Ольги Бузовой в Евровидении от России, сообщает РИА Новости.

«Это бред», - кратко прокомментировал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта.

На днях на концерте в Москве Бузова заявила, что следующую песню на английском она споет на Евровидении. Из этого многие СМИ сделали вывод, что именно она представит нашу страну на престижном музыкальном конкурсе.

Конкурс пройдет в мае следующего года в Роттердаме.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая