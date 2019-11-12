До дома не доехал: житель РТ угнал велосипед с крыльца нижегородской полиции

2,5 года в колонии строго режима проведет 44-летний житель Татарстана, угнавший велосипед с крыльца отдела полиции в Нижегородской области.

В суде установлено, что 20 августа этого года мужчину задержали за нахождение в общественном месте в пьяном виде. На него составили протокол и спокойно отпустили. Чтобы добраться до дома, мужчина угнал велосипед прямо с крыльца отдела полиции.

На следующий день пьяного мужчину нашли спящим на остановке по пути в Арзамас, украденный велосипед стоял рядом. Видимо, мужчина утомился в пути и решил передохнуть.

«Злоумышленник ранее судим за преступление корыстной направленности», - сообщили в прокуратуре Нижегородской области.