Сильно обгорел. В Татарстане на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Пожар в Вехнеуслонском районе республики унес жизнь 64-летнего мужчины. Вчера вечером, 12 ноября, очевидцы сообщили в службу «112», что горит квартира в двухэтажном доме по улице Карла Маркса, 47 в селе Нижний Услон.

Пожар был на первом этаже, из окон виднелись языки пламени, была угроза, что огонь распространится на верхний этаж и кровлю. 30 жителей дома самостоятельно эвакуировались. По их словам, внутри горевшей однокомнатной квартиры мог находится человек.

Пожарным удалось оперативно потушить огонь, но в ходе разбора пожарного мусора в комнате на полу было обнаружено сильно обгоревшее тело хозяина квартира. Комната полностью выгорела.

«Причиной пожара стала неосторожность при курении. Предварительный материальный ущерб устанавливается. Сумма спасенного имущества – 2 млн рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

К ликвидации пожара привлекались 18 человек и 8 единиц техники.