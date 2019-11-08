Толстовки за 5 тысяч: «Ак Барс» представил капсульную коллекцию одежды

Вчера в МЕГЕ прошла презентация капсульной коллекции одежды "843" от хоккейного клуба "Ак Барс".

В коллекцию вошли casual-вещи, выполненные в черном и сером цвете, на них красуется телефонный код Казани. Они сшиты в столице РТ и Зеленодольске. На презентации представили мужские и женские толстовки, футболки, спортивные костюмы, аксессуары и верхнюю одежду. Цены, как говорят первые покупатели, достаточно высоки - например, толстовка стоит 5 тысяч рублей.

Коллекция сделана совместно с ALGA - местным брендом спортивной одежды и мастерской изделий из кожи GALI.

"Фирменный брендинг 843 и ALGA символизирует единение столицы и городов республики под одним лозунгом, олицетворяющим стремление Татарстана к непрерывному развитию", - комментируют представители клуба.

Отметим, что для "Ак Барса" это был первый опыт выпуска подобной коллекции, пока отзывов немного даже от фанатов:

"Вещи с эмблемой АкБарс лучше у этих цифр на одежде успеха нет"

"Не очень коллекция" - отмечают подписчики группы клуба "В контакте".

Купить одежду и аксессуары из новой коллекции можно в официальном магазине "Ак Барса", на его сайте и в магазине ALGA в МЕГЕ.