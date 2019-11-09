В Казани снесут несколько десятков бесхозных гаражей. Опубликован список адресов

58 гаражей в Казани пойдут под снос. Их список опубликовали в Сборнике документов мэрии города на сайте ведомства.

Известны адреса строений: это гаражи по улице 2-я Юго-Западная около дома № 26, по улице Декабристов в районе домов № 10 и № 183, по улице Кулахметова рядом с домом № 15, по улице Дежнева недалеко от школы № 67, по улице Боевая по соседству с домом № 161 и по улице Окольная вблизи дома № 1.

Владельцы этих строений не установлены; все они были установлены самовольно и незаконно, отмечают в мэрии.