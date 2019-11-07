Некоторые районы Татарстана в выходные накроет метель

Об ухудшении погоды в некоторых районах республики в ближайшие сутки сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным ведомства, вечером 8 ноября и ночью 9 ноября в южных и восточных районах Татарстана местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1 километра, также прогнозируют гололед, на дорогах возможна гололедица.

Отметим, что этой осенью в Казани были побиты сразу несколько температурных рекордов: 6 ноября термометры показали +12,1...+12,2 градуса, в последний раз так тепло в столице РТ было в это время 6 лет назад. 27 и 28 октября были побиты рекорды 1905 и 1949 годов.