Он олицетворял театр: в Казани простились с актером ТЮЗа Александром Купцовым

Сегодня в Казани попрощались с актером ТЮЗа Александром Купцовым. Он умер 6 ноября после спектакля "Маленький принц". Гражданская панихида состоялась в здании Казанского театра юного зрителя. Похоронили актера на кладбище поселка Салмачи.

Актер носил звания заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Татарстан. Коллеги отзывались об Александре как о незаурядно талантливом, интеллигентном и принципиальном человеке.

Денис Крутовских, в прошлом - актер ТЮЗа, преподаватель: "У меня с ним всегда были теплые отношения. Купцов был светлым человеком, настоящим профессионалом своего дела. Он был артистом старой школы - буквально олицетворение театра. Жалко, что такие люди уходят, потому что для молодых артистов они пример служения театру, пример жертвенности."

В связи со смертью актера в театре были перенесены спектакли с 7 и 9 ноября, сообщается в группе ТЮЗа "В контакте".