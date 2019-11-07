Не дышал уже до приезда скорой: в Альметьевске насмерть сбили пешехода

Вечером в минувший четверг, 7 ноября, на улице Советская напротив дома №134 в Альметьевске произошло смертельное ДТП. 44-летний водитель за рулем кроссовера Nissan Qashqai сбил 64-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер скончался на месте, сообщили порталу Prokazan.ru в ГИБДД Альметьевска.

«Черепно-мозговая травма, до приезда скорой уже зрачки не реагировали, пульса и дыхания уже не было», - рассказывают очевидцы.

Предварительно установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость движения. Также сообщается, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что на одежде погибшего не было световозвращающих элементов, водитель мог просто его не увидеть.

«Дедушка реально был во все черное одет», - сообщают горожане. «Это опасное место». «Там уличное освещение практически отсутствует, новое монтируют долго, да еще и светофор долго не работал».