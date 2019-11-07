Ради командировки во Вьетнам казанец выплатил полмиллиона рублей долга

Житель Казани оперативно выплатил взыскателю 483 тысячи рублей долга, чтобы уехать в командировку за рубеж.

Казанец не выполнил условия договора займа и остался должен частному лицу крупную сумму. Кредитов обратился в суд, чтобы вернуть свои деньги, однако должник исполнять решение суда не торопился. Тогда на мужчину наложили стандартное ограничение в праве выезда из страны. Этот метод сработал почти сразу.

Мужчине нужно было отправится в командировку во Вьетнам, чтобы его пустили за границу, пришлось раскошелиться – выплатить всю сумму долга и добавить 30 тысяч за исполнительный сбор. Только после этого приставы закрыли производство.

Как сообщают в пресс-службе УФССП по Татарстану, на сегодняшний день не могут выехать за рубеж из-за долгов более 58,6 тысяч человек. Напомним, выезд ограничивают в случаях, когда долг превышает 30 тысяч.