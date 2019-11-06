Казань вошла в тройку самых новогодних городов России

Казань заняла третье место в списке популярных российских городов для новогодних путешествий. Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В тройке лидеров также Санкт-Петербург и Москва. В десятку самых новогодних городов России вошли Петрозаводск, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг, Екатеринбург и Тверь. Замыкает рейтинг Калининград.

Авторы рейтинга отмечают, что он составлен на основе оплаченных броней жилья в период с 25 декабря по 8 января 2020 года.

Большинство туристов бронирует жилье на 2-5 ночей и тратит на аренду номера в среднем от 1,6 тыс. до 16,3 тыс. рублей. Самые дешевые новогодние каникулы можно провести в Калининграде – здесь жилье можно снять в среднем за 1,6 тыс., дороже всего аренда номера в Петрозаводске – 16,3 тыс. рублей. В Казани средняя цена жилья – 3,8 тыс. рублей в сутки.