“Не хочу быть неврастеничной теткой”: казанские учителя бегут из школ

Как всегда незаметно пролетели школьные каникулы. Школьники вернулись к своим привычным обязанностям. Учителя принялись за работу, с головой окунаясь в школьную жизнь и проблемы воспитания. Корреспондент Prokazan узнал, каково быть молодым учителем в Казани. Несколько молодых специалистов рассказали о трудностях и радостях молодого педагога.

Мария пришла в профессию несколько лет назад и уже успела уволиться. Так вышло, что после окончания вуза она проработала несколько лет в сфере, не связанной с преподавательской деятельностью, поэтому претендовать на привилегии молодого учителя она уже не могла. Какова ирония: двадцатипятилетняя девушка - не молодой специалист! Молодым специалистом учитель считается только первые три года своей профессиональной деятельности после получения образования.

В школе Марии поначалу понравилось:

“Преподавать я любила, и у меня получалось. Отношения с детьми были хорошими. Дети вообще любят молодых учителей. С некоторыми учениками постоянно приходилось быть начеку. Они неустанно пытались задать каверзный вопрос, вступить со мной в спор. Думаю, им это было необходимо для самоутверждения и для того, чтобы продемонстрировать свое место в школьной иерархии”.

Срыв уроков - “больная” тема для многих педагогов, и этот опыт девушке тоже пришлось пройти:

“В первые месяцы работы в школе бывало. Я выходила за дверь, прислонялась к стене и стояла пару минуту с закрытыми глазами. Медитировала. Затем снова заходила в класс. Как правило, дети уже вели себя тише. Они все понимают”.

В педагогическом коллективе царила дедовщина

Вопрос об отношениях с коллегами всколыхнул в бывшей учительнице неприятные воспоминания:

“Мне не повезло. В педагогическом коллективе царила дедовщина. Конечно, не все учителя были недоброжелательными. Поначалу я думала, что люди, которые учат детей добру, милосердию просто не могут быть плохими. Но я ошибалась. Учителя отчитывали меня в коридорах то из-за каких-то сломанных стульев, то из-за мусора под партами, то из-за поставленных мною «двоек». Они не заботились о том, что это могут увидеть школьники, и это может повлиять на мой педагогический имидж, авторитет. Позже у меня появилась «поклонница». Женщина пенсионного возраста, заслуженный учитель начала цепляться ко мне на постоянной основе. Ходила за мной по пятам и все время что-то шипела. Она зачем-то пыталась спихнуть на меня свои обязанности, заявляя на педсоветах: "Есть тут у нас умные. Пусть и занимаются этим". На летних каникулах заслуженный учитель заставила меня мыть окна в учительской. Третий этаж. Огромные окна. Низкое давление и головокружение. И я, стоящая во весь рост на подоконнике, силящаяся дотянуться до въевшегося пятна на стекле со стороны улицы. И она, ехидно заглядывающая в щелочку двери. Мне запомнилась одна фраза, обращенная ко мне: "Ты еще не особачилась!" Знаете, я как-то и не собиралась таковой становиться. Не хочу быть злой неврастеничной теткой”.

О ведении учительницами Инстаграм-страничек Мария отозвалась так:

“Я считаю, если ты учитель, твой Инстаграм должен быть закрытым. Тогда не возникнет никаких проблем. Ты либо Инстаграм-модель, либо учитель, воспитатель и пример”.

Анастасия профессию учителя не выбирала и никогда не хотела работать в школе. В школу ее позвала однокурсница и подруга. Уже в процессе работы девушка поняла, что любит что-то рассказывать, делиться знаниями, любит, когда ее слушают. Молодая учительница отметила, что именно от этого она получала огромное удовольствие. А еще ей нравилось общаться с учениками на разные темы после уроков. Анастасия с раздражением отметила, что весь кайф перечеркивали всевозможные отчеты, классное руководство, конкурсы, в которых учитель обязан участвовать, тонна писанины, проверка тетрадей и вечная нервотрепка с оценками.

Это не ребенок лентяй, а ты — плохой учитель.

Бывшая учительница поведала:

“Двойки ставить нельзя, тройки ставить нежелательно, за это ругает и руководство, и родители. Учитель всегда виноват. Это не ребенок лентяй, а ты — плохой учитель. Жутко бесила ответственность за все, начиная с четвертных оценок и заканчивая царапинами, которые дети твоего класса получали, катаясь на велике у себя во дворе. При чем тут я? В один прекрасный момент мне все это надоело, и я ушла. И не жалею. Разве что с коллегами было жаль расставаться”.

Девушка также рассказала, что с вычетом подоходного налога получала около 19 000 рублей. Она гордо заявила:

“Мои нервы стоят дороже!”

Отношения с учениками у Анастасии всегда были хорошие. До конфликтов никогда не доходило. Она добавила:

“Работать с хорошими, разумными детками всегда легко, неважно, какого они возраста. Любимчики были, конечно, но это не сказывалось на оценках. И любимчикам «двойки» ставила. Со стороны мальчиков-старшеклассников ко мне был всегда повышенный интерес. Ни дня без комплиментов с их стороны не проходило. Каждый день придумывали что-то новенькое. Особо смелые даже в кино и в кафе приглашали. Я, конечно, отказывалась”.

Молодая учительница рассказала, что современные дети живут с девизом: "Гугл - наше всё!":

"Но самое ужасное, что они даже запрос в Гугле иногда правильно сформулировать не могут. Списывают бездумно, все подряд. Это и смешно, и грустно. Думать не умеют и не хотят этому учиться. Если отменят домашнее задание, дети деградируют окончательно".

На вопрос о ведении личных страниц в Инстаграм Анастасия ответила:

"Вести Инстаграм учителя могут, но все должно быть цензурно. Самая невинная фотография может быть воспринята как порнография. Фото в купальнике поэтому нежелательны".

Миляуша мечтала о профессии учителя всю свою жизнь. Она прекрасно понимала, что ей будет непросто, но продолжала идти к своей цели, и сейчас она продолжает работать по призванию.

Девушка охотно поделилась своими впечатлениями о работе:

“Мне нравится работать с классом, меня привлекает воспитательная работа. Я интересуюсь жизнью подростков, стараюсь быть им другом. Когда я получаю удовлетворение от своего труда, тогда появляется желание творить и работать. Мне не нравится работа с документацией, опросниками в Интернете. Иногда кажется, что они мешают учить детей”.

Дети сейчас уверены, что смогут заработать без особых усилий и получить всё и сразу

Она положительно отозвалась о своих учениках:

“У нас доверительные отношения, которые основаны на взаимном уважении. Я ценю в детях усидчивость и желание познавать что-то новое. Любимчиков у меня нет. Старшеклассники задают провокационные вопросы, связанные с личной жизнью. Это неуместно. Дети сейчас уверены, что смогут заработать без особых усилий и получить всё и сразу. Они далеко не глупы. Просто поменялись ценности”.

Миляуша с досадой отметила, что работать с родителями порой очень сложно:

“Родители - это отдельная тема, которая не оставляет ни одного учителя равнодушным. Я часто чувствую себя психологом. С родителями работать тяжело, складывается впечатление, что школа им что-то должна. Они не стесняются проявлять недовольство. С агрессивными родителями стараюсь не общаться. Себе дороже”.

Педагог поведала, что учителям не дарят ни квартиры, ни машины, ни крупные суммы. По праздникам им вручают конфеты, цветы и сертификаты.

Девушка ведет свою страничку в Инстаграм и не считает это чем-то зазорным:

“Учителя - это тоже люди. У нас есть своя личная жизнь!”

В мае 2019 года министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева сообщила, что к 2020 году нехватка педагогов достигнет 180 тысяч человек. Доля молодых педагогов в России сейчас составляет 5,5 %.