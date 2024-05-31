13-летний подросток на велосипеде врезался в KIA в Казани

В Казани 13-летний ребенок на велосипеде влетел в автомобиль, который выезжал со двора. Как сообщил водитель, он словно почувствовал, что может что-то произойти и притормозил. Именно тогда в KIA влетел велосипед.

Подросток после ДТП позвонил родителям, они оформляли все необходимые документы. Удар был не сильным, травмы мальчик не получил. На место все равно вызвали скорую, пишет Татарстан 24.

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто.