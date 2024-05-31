Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

13-летний подросток на велосипеде врезался в KIA в Казани

Подросток после ДТП позвонил родителям

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В Казани 13-летний ребенок на велосипеде влетел в автомобиль, который выезжал со двора. Как сообщил водитель, он словно почувствовал, что может что-то произойти и притормозил. Именно тогда в KIA влетел велосипед.

Подросток после ДТП позвонил родителям, они оформляли все необходимые документы. Удар был не сильным, травмы мальчик не получил. На место все равно вызвали скорую, пишет Татарстан 24.

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Интересное в Казани

день назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

клопы диванные фото

Новости Казани

день назад

Казанцев попросили придумать имя для новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Татарстана

2 дня назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

штукатурка откосов цена за погонный метр в Ростове-на-Дону

Лонгриды

16 часов назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Новости Казани

день назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне "Жемчужина"

Новости Татарстана

день назад

Обманувшего 43 человек казанского застройщика задержали

Новости Казани

день назад

Педагог из Казани в топе-10 лучших учителей по обществознанию в РФ
Новости Татарстана
час назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Новости Казани

час назад

13-летний подросток на велосипеде врезался в KIA в Казани

Интересное в Казани

день назад

Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов

Новости Татарстана

2 часа назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Новости Казани

2 часа назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто
На Островского 31 мая машина перевернулась в результате ДТП
Новости Казани
20 минут назад

На Островского 31 мая машина перевернулась в результате ДТП

Новости Татарстана

3 часа назад

В бассейне "Жемчужина", где утонул 10-летний мальчик, 12 лет не было инструктора

Новости Татарстана

19 часов назад

Нижнекамцы смогут обменять сигарету на поход в спортивный клуб и на сладости

Новости Казани

19 часов назад

В Казани у нового театра Камала изымут еще 5 гаражей и землю
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной