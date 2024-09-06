11-классник из Казани взял золото на олимпиаде по информатике в Египте

11-классник Гимран Абдуллин из казанского лицея-интерната №2 получил золотую медаль на олимпиаде по информатике в Египте, которая проходит с 1 по 8 сентября 2024 года.

Всего в олимпиаде 2 тура, где участники показывали свои знания и умения в сфере информатики.

В мероприятии принимали участие 370 школьников из 96 государств, 366 детей боролись за официальные награды. Российская команда из 3 школьников из Москвы и казанца Гимрана, взяла 3 золотые и 1 серебряную медали.

Ранее мы писали о том, что высшую школу журналистики Казанского федерального университета возглавила профессор Юлия Андреева.

У нового директора есть опыт работы в сфере журналистики и образования. С 2001 и до сих пор она работает на журфаке КФУ. Предыдущий декан Леонид Толчинский с 2024 учебного года перестал проводить занятия в вузе.