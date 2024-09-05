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Высшую школу журналистики КФУ возглавила профессор Юлия Андреева

У нового директора есть опыт работы в сфере жур...

Екатерина Елисеева

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Новый руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета - профессор местного института Юлия Андреева.

У нового директора есть опыт работы в сфере журналистик и образования. В 1992 году Юлия окончила КГУ. В 1993 года устроилась пресс-секретарем, корреспондентом и редактором издания «Вечерняя Казань». Кроме того, с 2001 и до сих пор она работает на журфаке КФУ.

Предыдущий декан Леонид Толчинский с 2024 учебного года перестал проводить занятия в вузе.

Ранее мы писали о том, что казанский хоккейный клуб «Ак Барс» перенесет 5 матчей в октябре 2024 года. Причина - проведение саммита БРИКС в региональной столице в период с 22 по 24 октября. Клуб Казани должен дома сыграть с «Локомотивом», «Автомобилистом», «Металлургом» и еще 2 раза с «Адмиралом».

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