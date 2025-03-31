Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз

Синоптики отметили, что апрель как будто «смени...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Апрель в России ожидается аномально холодным и сильно отличающимся от марта, как сообщили синоптики Гидрометцентра.

В Приволжском федеральном округе ожидаются облачные дни с частыми дождями. В первые дни температура будет достигать +13 градусов, но вскоре последует резкое похолодание. После нескольких тёплых дней температура опустится до +4…+6 градусов, а по утрам будет близка к нулю.

Синоптики отметили, что апрель как будто «сменил место с декабрем». Холодный северный циклон принесет похолодание, которое сохранится почти до конца месяца, но затем весна вновь начнёт доминировать, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что татарстанка показала железную хватку на шоу «Богатырские игры».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые бьют тревогу: магнитное поле Земли продолжает ослабевать

Интересное в Казани

час назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре

что делать если соседи не травят тараканов

Не у нас

8 часов назад

Ученые требуют начать клонировать людей ради проведения опытов

Новости Татарстана

3 дня назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

хоккей для детей в самаре в Самаре

Новости Татарстана

7 часов назад

Специалисты рассказали, когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Не у нас

день назад

WhatsApp 31 марта удалит «мертвые» аккаунты

Новости Татарстана

день назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

Новости Казани

день назад

30 марта в Казани пройдет фестиваль, посвященный Ураза-байраму

Новости Казани

день назад

Частные клиники опасаются убытков от дополнительной нагрузки по ОМС
Лонгриды
2 дня назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, ко...

Новости Татарстана

52 минуты назад

Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз

Новости Казани

2 часа назад

В Казани временно приостановили движение троллейбусов №1 и 2

Не у нас

2 часа назад

Ученые заявили, что у чернобыльских животных ускорилась эволюция

Новости Татарстана

3 часа назад

Клещ впился в спину ребенка из Челнов
В Татарстане мать собрала с родителей школьнико...
Новости Татарстана
22 минуты назад

В Татарстане мать собрала с родителей школьников более 100 тысяч и обманула их

Новости Казани

4 часа назад

В Казани осудили уроженца Молдовы за легализацию 2700 иностранцев

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанка показала железную хватку на шоу «Богатырские игры»

Не у нас

5 часов назад

В РТ руководство филиала «Роскадастра» было поймано на хищении 1,5 млн рублей
В Казани растёт число детей с гормональными сбо...
Интересное в Казани
6 дней назад

В Казани растёт число детей с гормональными сбоями: рассказываем, как понять, что ребёнку нужен эндокринолог