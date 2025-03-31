Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз

Апрель в России ожидается аномально холодным и сильно отличающимся от марта, как сообщили синоптики Гидрометцентра.

В Приволжском федеральном округе ожидаются облачные дни с частыми дождями. В первые дни температура будет достигать +13 градусов, но вскоре последует резкое похолодание. После нескольких тёплых дней температура опустится до +4…+6 градусов, а по утрам будет близка к нулю.

Синоптики отметили, что апрель как будто «сменил место с декабрем». Холодный северный циклон принесет похолодание, которое сохранится почти до конца месяца, но затем весна вновь начнёт доминировать, пишет KazanFirst.

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