В Казани стартует суд над 65-летней директрисой медколледжа

В Казани начинается судебное разбирательство по делу бывшей директрисы Казанского медицинского колледжа, 65-летней Зухры Хисамутдиновой. Она обвиняется в 123 случаях получения взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие утверждает, что Хисамутдинова брала деньги за содействие абитуриентам при поступлении в колледж.

Дело было возбуждено в августе 2023 года, изначально было зафиксировано четыре эпизода взяточничества. Однако во время обысков в квартире Хисамутдиновой были обнаружены более 17 миллионов рублей наличными. В связи с этим она была помещена под домашний арест по решению Советского районного суда Казани. На текущем заседании планируется оглашение обвинительного заключения, пишет KazanFirst.