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В Казани стартует суд над 65-летней директрисой медколледжа

Дело было возбуждено в августе 2023 года

СК

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В Казани начинается судебное разбирательство по делу бывшей директрисы Казанского медицинского колледжа, 65-летней Зухры Хисамутдиновой. Она обвиняется в 123 случаях получения взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие утверждает, что Хисамутдинова брала деньги за содействие абитуриентам при поступлении в колледж.

Дело было возбуждено в августе 2023 года, изначально было зафиксировано четыре эпизода взяточничества. Однако во время обысков в квартире Хисамутдиновой были обнаружены более 17 миллионов рублей наличными. В связи с этим она была помещена под домашний арест по решению Советского районного суда Казани. На текущем заседании планируется оглашение обвинительного заключения, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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