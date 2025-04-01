Каждый третий предприниматель в России сталкивается с выгоранием уже в первые три года работы. Об этом говорится в исследовании сервиса «Контур.Бухгалтерия» и платформы для самозанятых «Кворк» (2023). Среди руководителей ситуация не лучше: по данным ВЦИОМ, 42% управленцев признаются, что регулярно испытывают профессиональное истощение.

Когда человек приходит в новую сферу — особенно если это бизнес или управленческая должность — в нём много энергии. Он погружается в работу с головой, предлагает идеи, запускает проекты. Ему кажется, что всё возможно!

Но через полгода-год энтузиазм начинает угасать. Рутины становится больше, отклика — меньше. Что-то не получается. Где-то отказывают. Команда буксует. И всё чаще появляется навязчивый внутренний вопрос: «А я точно на своём месте? Это вообще моё?»

Не найдя в себе сил и ответов, кто-то уходит — в другую сферу или просто в сторону. А кто-то остаётся, но больше не растёт: продолжает работать, но уже без огня и амбиций. Так рождаются «мёртвые пни» — люди, которые вроде бы при деле, но по сути давно выбыли из игры.

Как не превратиться в такого пня? Что отличает тех, кто не просто остаётся в профессии, а продолжает менять её изнутри? Мы поговорили со Станиславом Зарубиным — предпринимателем из Казани. Уже 16 лет он работает в одной из самых тяжёлых и специфических отраслей — ритуальном бизнесе. Начав с чернорабочего, он прошёл путь до основателя собственной компании и каждый день заново принимает решение — остаться.

В интервью для Prokazan Станислав откровенно рассказывает, как проходит через выгорание, зачем предпринимателю постоянный дискомфорт и как не потерять себя в мире, где большинство предпочитает просто «не мешать».

— Вы работаете в ритуальной сфере 16 лет. Какие ключевые изменения произошли на рынке за это время?

— Если считать от первого дня, то да, уже почти 16 лет. И этот путь точно не похож на марафон по прорезиненной дорожке. Это бег по пересечённой местности — с ливнями, жарой, ямами, снегом и шквалистым ветром. И каждый год — это новый забег с новыми вызовами.

Как бы я хотел сегодня поделиться с вами новшествами на рынке, прорывами, инновациями! Однако, разговор будет совершенно в другой тональности: изменилось совсем немногое. Основной стереотип так и не разрушен. Ритуальная сфера до сих пор воспринимается как нечто криминальное, серое, табуированное. Как следствие – до сих пор невозможно нормально выстроить маркетинг. ВКонтакте не пропускает траурную тематику, радио и телевидение отказывают в рекламе. Остаётся точечная работа — посты, сарафан, личный бренд. Но на системную коммуникацию это не похоже.

Есть и внутренние препятствия. Основные позиции в этой сфере занимают люди, которые на своих местах уже по 20–30 лет. Они говорят: «Я директор кладбища», «Я тут с 2003 года», «У меня всё отлажено». Это слова людей, которые не привносят, а стагнируют: те самые «мертвые пни». Они не развивают ни себя, ни отрасль. Максимум — просто поддерживают то, что есть.

Я сам не раз предлагал проекты, которые могли бы изменить облик ритуального сектора хотя бы на уровне города. Например, хотел за свой счёт сделать фамильный мемориальный комплекс с благоустройством, дорожками, культурной подачей — как в Москве. А в ответ слышал: «Нет. А то другие захотят». Знаете, с таким мышлением рынок не разовьешь.

Поэтому настоящие изменения пока происходят не на уровне системы, а на уровне отдельных команд и людей, которые не боятся пробовать.

— Какие изменения провоцировали вы?

— Мы пошли по другому пути. Пока одни занимали позиции и сохраняли статус-кво, мы начали менять сам подход к ритуальному бизнесу. Запустили собственное производство, стали работать с дизайнерами, чтобы обновлять коллекции венков — не раз в год, а регулярно. Искали европейские референсы, тестировали новые формы, цвета, материалы. Это кажется мелочью, но именно из таких деталей и складывается ощущение, что ты не просто покупаешь венок, а выбираешь продукт, за которым стоит идея и уважение к моменту прощания.

Параллельно меняли стандарты сервиса. Сделали ремонты в залах, переодели персонал в новую форму, закупили оборудование. Это не про визуальную «косметику» — это про ощущение, что человек попадает не в мрачный офис, а в место, где ему помогут достойно проводить в последний путь.

Кроме того, мы начали запускать абсолютно новые направления, которых раньше в Казани не было вовсе. Например, доставка поминальных обедов — продукт, которого даже не существует в поисковых запросах. Это не просто дополнительная услуга, это шаг к созданию нового рынка. Точно также когда-то я раскачивал сами залы поминальных обедов — первые два года они почти не приносили выручки, но сейчас это полноценный и устойчивый продукт.

Каждое новое направление — это попытка взломать привычное, чтобы отрасль наконец начала двигаться вперёд.

— Сколько раз вы сталкивались с эмоциональным выгоранием и как выбирались из этого состояния?

— Три раза — по-настоящему. И все — тяжёлые.

Первый — в результате организации похорон погибших после крушения теплохода «Булгария». Тогда я был молод, опыта почти не было. Всё казалось правильным: задачи выполняются, работа идёт. Но внутри — будто пустота. Эмоциональная перегрузка, которую ты даже не можешь осознать. Тогда не было ни навыка рефлексии, ни понимания, что с этим делать. Просто продолжал работать. Сейчас понимаю, что это было выгорание в чистом виде. Только тогда я не знал, как с ним обращаться.

Второй — на этапе перехода из найма в предпринимательство. Это внешне выглядит просто: уволился, начал своё дело. А по факту — это внутренний обрыв. Ты теряешь всю систему, к которой привык: понятную иерархию, инструкции, стабильность. И остаёшься один. Только ты и ответственность. Никто уже не скажет, как правильно. Всё — на тебе. В этот момент начинается настоящая работа с собой.

Но такого, как сейчас, чтобы прямо до края — это впервые. Давила ответственность, много взаимосвязей, решений, от которых зависит не только моя жизнь. И в этом состоянии очень важно, кто рядом. Потому что один неправильный совет от авторитетного для тебя человека может разрушить всё, а ответственность за это понесешь только ты.

— Почему вы приняли решение продолжать работать в ритуальной сфере?

— Я продолжил, потому что просто не смог разорвать эту цепочку. Хотя был близок. Был момент, когда пришёл домой и сказал жене: «Всё. Я не знаю, что дальше. Устал. Хочу всё бросить». Настолько перегорел, что три дня почти не разговаривал — замкнулся, ушёл в себя. Жена тогда проявила огромную выдержку. Она терпела, а потом просто села рядом и сказала: «Ты молчишь уже три дня. Я чувствую, что не могу больше со стороны наблюдать за твоим душевным самокопанием. Давай разбираться вместе». И это стало поворотным моментом. В ходе рассуждения я задал себе вопрос: если оставить всё, как есть, что будет со мной дальше? И понял, что превращусь в того самого «мёртвого пня», о которых мы говорим. В человека, который когда-то горел, а теперь просто занимает место. А я не хочу таким быть.

Почему остался? Потому что сделано уже слишком много. Потому что есть команда, которая в тебя верит. Потому что внутри — ощущение, что ты занимаешься этим по призванию. Я же не просто услуги оказываю. Я создаю экосистему, запускаю проекты, которых в Казани никогда не было. И всё это — не ради громких слов. Это даёт мне ощущение смысла.

Да, у меня были варианты: продать компанию, уйти, начать что-то новое. Это делают все, но я не смог. Потому что именно здесь, в этой сфере, я чувствую, что ещё не всё. Что могу сделать больше. И пока я так чувствую, я буду продолжать.

— Как вы видите будущее сферы?

Будущее ритуальной сферы напрямую зависит от того, сможем ли мы перестать бояться её. Сейчас все упирается в стереотипы и страх — ведь тема трагическая. Но за этой темой стоит не только смерть, а сама жизнь. Люди, которым нужна помощь, поддержка, человеческое отношение в самые сложные моменты.

Я вижу огромный потенциал для изменений. Рынок имеет колоссальные возможности для гуманизации и технологического роста. Люди не должны попадать в мрачные помещения и ощущать себя как в подвале — они должны чувствовать, что о них заботятся, что здесь им помогут достойно пройти через испытания.

Но чтобы эти изменения стали системными, нужно больше, чем усилия одной компании. Поэтому я принял для себя решение двигаться в сторону влияния на сферу в целом. Есть проект, о котором пока рано говорить вслух. Это уже не просто «тарелочки» и венки — это реальная попытка повлиять на сферу сверху, системно. Может, этот путь будет долгим и трудным. Может, он не приведёт к успеху. Но я точно буду пробовать.

— Какие советы вы бы дали предпринимателям, стремящимся к долгосрочному успеху в одной отрасли?​

— В первую очередь — честно ответить себе на вопрос: я действительно хочу этим заниматься? Это моё? Потому что долгосрочно удержаться в сфере можно только тогда, когда ты ощущаешь в этом смысл. Не просто деньги, не просто статус, а внутреннее удовлетворение, пусть даже не каждый день. Бывает, что удовольствие не приходит сразу — потому что это преодоление. Но если в глубине есть ощущение, что ты на своём месте, значит, стоит продолжать.

Второе — критическое мышление. Каждый день задавать себе вопрос: что я могу сделать лучше, чем вчера? Это касается всего — продукта, сервиса, самого себя как руководителя. Как только ты перестаешь задавать себе этот вопрос и говоришь: «Всё, я эксперт, мне больше ничего не надо» — ты становишься мертвым пнем. Ты больше ничего не вырастишь. А смысл жизни, на мой взгляд, как раз в прогрессе — личном и профессиональном.

Третье — не бояться пробовать. У нас, например, один из десяти продуктов выстреливает — и это уже считается успехом. Но именно в этих попытках рождается новое. Иногда идея приходит вообще из другой сферы. Бывает, читаю книгу, вообще не по теме — и вдруг, как кирпич в голову: вот же оно! Главное — быть в поиске. Постоянно.

Ну и последнее. Если понял, что это не твоё — уходи. Не держись за сферу из страха перемен. Пока ты свободен от обязательств, можно пробовать, искать, менять. Главное — найти дело, которое будет тебя развивать. А не превращаться в человека, который просто отбывает время.

Мёртвые пни — это не про возраст или должность. Это про отказ расти.

В любой сфере есть те, кто когда-то горел, а потом просто остался. Перестал спрашивать себя: «А что я могу сделать лучше?» Перестал пробовать, ошибаться, двигаться. Но именно движение — даже медленное, даже через «не могу» — отличает живое от окаменевшего.

История Станислава — про выбор. Не один раз, а каждый день. Оставаться, несмотря на усталость. Идти вперёд, даже когда не видно дороги. Видеть потенциал там, где другие видят табу. И продолжать строить — себя, команду, сферу.