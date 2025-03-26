Военные рассказали об особенностях отбора на службу по контракту в спецназ



В Татарстане стартовал отбор на военную службу по контракту в отряды спецназа. Попытать свои силы в элитном боевом подразделении могут как молодые люди без опыта службы, так и опытные бойцы. О том, кто требуется спецназу и чему научат кандидатов, «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Андрей Козлов

«В спецназ только с крепким здоровьем»

В пункте отбора на военную службу по контракту Татарстана стартовал набор в бригаду специального назначения для участия в СВО.

«Сейчас у нас появилась возможность заключить контракт тем, кто себя ассоциирует с элитными частями или ранее в них проходил службу. У нас открылись должности для комплектования бригады специального назначения. У нас в части работает представитель спецназа», – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Андрей Козлов.

По его словам, для отбора в часть спецназа действуют жесткие критерии – здоровье должно быть превосходным, это категории А, А1, А2.

«Возрастной ценз тоже другой. Для людей, не проходивших срочную службу или проходивших только ее, набор начинается от 18 до 25 лет. Для опытных военнослужащих верхняя планка по возрасту до 30-35 лет. Попробовать себя могут и ребята, которым только предстоит пройти срочную службу. С приписным 18-летние также могут заменить срочную службу на контрактную и получать не 2 тысячи рублей в месяц, а 210 тысяч рублей и получить военный билет действующего военнослужащего», – дополнил Андрей Козлов.

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что среди кандидатов приветствуются крепкие и физически развитые – в элитных частях кандидатам со слабым здоровьем будет тяжеловато.

«Все операции, которые проводит спецназ, не афишируются в СМИ, но для выполнения важных задач обычно задействуют самые успешные и надежные части – спецназ», – дополнил он.

«Служат у нас патриоты, которые пошли не за деньгами, а по зову сердца»

Инструктор третьей отдельной гвардейской бригады специального назначения с позывным Хорз рассказал «Татар-информу», что основная задача бойцов спецназа – ведение разведки и усиление штурмовых групп.

Фото: «Татар-информ»

В отряды спецназа требуются и специалисты по БПЛА.

«Численность групп в спецназе малая, СВО ввела коррективы в ведение общевойскового боя и разведки. Сейчас разведка идет в более автоматизированном режиме, в том числе с использованием дронов. В нашей бригаде приветствуются люди, которые ранее занимались с дронами и имеют какие-либо связанные с этим навыки. Нам нужны крепкие ребята с хорошим здоровьем, но у нас есть и более мелкие подразделения, где программисты и робототехники занимаются перепрошивкой дронов, паяют и работают с техникой», – сказал Хорз.

Основной упор в обучении будет делаться на ориентировании ночью, на навыках незаметного перемещения, в том числе и в плохую погоду. В пункте постоянной дислокации «новичок» пройдет обучение, потом попадет в боевую группу и будет проходить дополнительное слаживание около месяца.

«Группа – это семья, он присматривается, к нему присматриваются. За новичком будут приглядывать, и на первой боевой задаче он будет присутствовать в основном, чтобы понять, как работать в будущем, никто его вперед не пустит. Служат у нас патриоты, которые пошли не за деньгами, а по зову сердца», – подытожил он.



Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане одна из самых больших выплат в стране

В Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ составит до 2,8 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат по всей стране. Эта сумма будет складываться из региональных, федеральных и муниципальных выплат:

От Татарстана новоиспеченный военнослужащий получит 2,1 млн рублей; от Минобороны РФ – 400 тысяч рублей; от муниципалитетов РТ и предприятий – до 300 тысяч. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года.

Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Последний раз выплату военнослужащим по контракту в Татарстане поднимали в конце декабря прошлого года. Тогда сумма увеличилась до 2,2 млн рублей. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно заявлял, что поддержка военнослужащих, помощь им и их семьям – это первоочередная задача республики и ее долг.

Единовременную выплату получат все, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН. Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обмундирование согласуют, с работы не уволят»

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируют множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий.

Фото: «Татар-информ»

​Социальные льготы и гарантии для военнослужащих:

статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию);

военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы);

страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета);

лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи);

бесплатная психологическая помощь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00, очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани);

отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен);

оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно);

накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы);

кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней после окончания службы);

возможность получения бесплатного образования в средних специальных учебных заведениях и вузах;

за ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей;

страховая и социальная пенсия по инвалидности (пенсия положена военнослужащим, получившим инвалидность из-за военной травмы, ее размер зависит от группы инвалидности: инвалидам I группы – 14 306,73 руб.; инвалидам II группы – 7 153,33 руб.; инвалидам III группы – 6 080,38 руб.):

ежемесячная денежная выплата Героям Российской Федерации (Герои России и семьи погибших Героев России имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, она составляет 89,5 тыс. рублей).

Фото: «Татар-информ»

Выплаты и льготы для семей участников СВО

Семьи бойцов берутся под опеку властей. Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи.

Напомним, какие социальные льготы и гарантии действуют сегодня для семей военнослужащих:

Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее).

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний).

Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро).

Бесплатный отдых для детей в лагерях.

Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными).

Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет).

Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан.

Кредитные каникулы для участников СВО и их семей. Участники военной спецоперации и члены их семей могут временно приостановить платежи по кредитам. Это право распространяется на потребительские кредиты и на ипотеку.

Отсрочка распространяется и на кредиты, взятые для открытия бизнеса, и действует на весь срок службы плюс 30 дней (в случае гибели военнослужащего или установления инвалидности I группы его кредиты и кредиты членов его семьи будут списаны целиком).

Главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров разъяснял новый закон, который вступил в силу 1 декабря прошлого года. Он позволяет списать долги по кредитам некоторым участникам СВО и их супругам.

«Действительно, с 1 декабря изменилось федеральное законодательство, которое теперь позволяет прекращать обязательства по кредитным платежам по сумме задолженности до 10 миллионов рублей при наличии нескольких условий. Первое – вступившее в законную силу решение суда до 1 декабря. Второе – заключение контракта с Министерством обороны РФ на срок от года», – рассказал Анвар Закиров.

Если должник принимает решение о заключении контракта с Минобороны, он должен представить службе судебных приставов пакет документов, после чего пристав-исполнитель примет решение о завершении исполнительного производства.

Списать долги по кредитам можно не только с самого должника, но и с членов его семьи. Так, например, жены будущих контрактников тоже могут избавиться от долгов по кредитам.

Для того чтобы списать долги, необходимо, чтобы производство было на исполнении в службе судебных приставов, а решение суда по нему вступило в законную силу до 1 декабря. При этом контракт на службу в ВС РФ должен быть заключен после 1 декабря. Будущий боец уведомляет пристава-исполнителя, пишет заявление о прекращении исполнительных производств, прикладывает к нему сам контракт, справку из военкомата с соответствующими сведениями и паспорт.

Также в Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Напомним, серьезные меры финансовой поддержки желающим заключить контракт были инициированы Раисом Татарстана и введены в республике 6 июля 2024 года. На протяжении полугода вводятся новые виды помощи военнослужащим и их семьям, в планах систематизировать эту работу – создать координационный центр для помощи СВО. Последний раз единовременную выплату в Татарстане увеличивали в сентябре этого года.

Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».