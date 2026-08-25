В России начнут действовать новые правила оказания платных медуслуг
С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Их утвердило правительство постановлением от 30 мая 2026 года № 659, сообщает РИА «Новости».
Одно из изменений касается оформления договора. Теперь его можно будет заключать дистанционно не только через сайт медицинской организации, но и через мобильное приложение клиники, а также с использованием многофункционального сервиса обмена информацией «Макс».
Изменятся и требования к содержанию договора. При оказании анонимных медицинских услуг пациенту не нужно будет указывать паспортные данные.
Кроме того, в договоре должны быть обозначены сроки предоставления платных медицинских услуг. Ранее в правилах отдельно указывались условия и сроки ожидания помощи.
Отдельные консультации или медицинские вмешательства, в том числе сверх стандарта медицинской помощи, будут оказываться только по просьбе потребителя. Такая просьба должна оформляться в виде письменного согласия.
Новые правила вводятся сроком на пять лет. Они будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Отдельно депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что граждане могут получить бесплатную медицинскую помощь в частной клинике, если она участвует в системе ОМС. Для этого у пациента должно быть направление от врача.
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