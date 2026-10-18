Новости Казани

Незатушенная сигарета привела к гибели казанца на пожаре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани при пожаре в пятиэтажке на проспекте Ибрагимова погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Возгорание случилось сегодня в однокомнатной квартире на третьем этаже. Пожару присвоили ранг №1. Когда первые расчеты добрались до места, пламя уже погасло само. Но огонь успел повредить старые вещи и отделку — всего пострадало 8 квадратных метров.

Тело мужчины нашли в зале. По предварительной версии, к пожару привела неосторожность при курении.

Дом находится в Московском районе города. Именно в этой однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки и произошло возгорание.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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