Незатушенная сигарета привела к гибели казанца на пожаре

В Казани при пожаре в пятиэтажке на проспекте Ибрагимова погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Возгорание случилось сегодня в однокомнатной квартире на третьем этаже. Пожару присвоили ранг №1. Когда первые расчеты добрались до места, пламя уже погасло само. Но огонь успел повредить старые вещи и отделку — всего пострадало 8 квадратных метров.

Тело мужчины нашли в зале. По предварительной версии, к пожару привела неосторожность при курении.

Дом находится в Московском районе города. Именно в этой однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки и произошло возгорание.