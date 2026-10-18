На красный свет: в Казани сбили пользователя СИМ

В Приволжском районе Казани автомобилист наехал на человека, передвигавшегося на средстве индивидуальной мобильности. Пострадавший переезжал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в ГАИ столицы республики.

За минувшие сутки в городе зафиксировали четыре аварии, в которых пострадали пять человек. В Ново-Савиновском районе под колеса попал пешеход. В Вахитовском районе пассажир получил травму при резком торможении троллейбуса. Еще один человек пострадал в Кировском районе в автобусе, резко начавшем движение.

Всего за сутки в Госавтоинспекцию поступило 111 сообщений о дорожных происшествиях. Сотрудники ГАИ задержали семь водителей с признаками опьянения и пятерых автомобилистов без права управления транспортом. Кроме того, к ответственности привлекли семь мотоциклистов, двух человек на электровелосипедах, 25 таксистов и пятерых водителей автобусов.

Ранее в Татарстане на трассе легковой автомобиль врезался в грузовик, стоявший на обочине. Водитель иномарки погиб на месте.