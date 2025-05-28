В НовГУ заявили, что микропластик в почве может появиться из-за удобрений

Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) обнаружили, что некоторые удобрения способствуют накоплению токсичного микропластика в почвах, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Исследование, выполненное в рамках мегагранта о микропластике как угрозе для человека и природы, показало, что минеральные удобрения с замедленным высвобождением питательных веществ содержат синтетические полимерные оболочки гранул. Эти материалы не разлагаются и приводят к накоплению микропластика — частиц размером менее 0,5 мм, которые могут сохраняться в почве сотни лет.

Анализ подтвердил наличие сополимеров полиэтилена, акриловой кислоты, полиакриламида и других устойчивых соединений, негативно влияющих на почвенную экосистему и способных попадать в пищу через сельхозпродукцию.

Кроме того, микропластик аккумулирует тяжелые металлы и токсичные вещества, такие как кадмий и свинец, которые попадают в почву из разных источников.

Учёные подчеркнули необходимость разработки биоразлагаемых покрытий для удобрений на основе природных полимеров — крахмала, целлюлозы, лигнина и др., а также использование нанотехнологий для создания оболочек с наночастицами, что позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду, пишет ТАСС.