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В НовГУ заявили, что микропластик в почве может появиться из-за удобрений

Анализ подтвердил наличие...

pixabay

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Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) обнаружили, что некоторые удобрения способствуют накоплению токсичного микропластика в почвах, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Исследование, выполненное в рамках мегагранта о микропластике как угрозе для человека и природы, показало, что минеральные удобрения с замедленным высвобождением питательных веществ содержат синтетические полимерные оболочки гранул. Эти материалы не разлагаются и приводят к накоплению микропластика — частиц размером менее 0,5 мм, которые могут сохраняться в почве сотни лет.

Анализ подтвердил наличие сополимеров полиэтилена, акриловой кислоты, полиакриламида и других устойчивых соединений, негативно влияющих на почвенную экосистему и способных попадать в пищу через сельхозпродукцию.

Кроме того, микропластик аккумулирует тяжелые металлы и токсичные вещества, такие как кадмий и свинец, которые попадают в почву из разных источников.

Учёные подчеркнули необходимость разработки биоразлагаемых покрытий для удобрений на основе природных полимеров — крахмала, целлюлозы, лигнина и др., а также использование нанотехнологий для создания оболочек с наночастицами, что позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду, пишет ТАСС.

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