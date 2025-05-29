В Татарстане возбуждено уголовное дело после смерти мужчины на стройке

По версии следствия, 27 февраля 2025 года обвиняемый, трудившийся на стройке жилого дома в Набережных Челнах, допустил к выполнению высотных работ мужчину, который не прошёл инструктаж и не был ознакомлен с правилами безопасности. Этот мужчина поднялся на 18-й этаж здания без защитных ограждений и сорвался вниз. От полученных травм он погиб на месте.

Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мужчины на детей в Казани.