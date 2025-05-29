Татарстанец упал со стремянки и чудом выжил после самолечения

В Челнах врачи спасли мужчину, получившего серьёзную травму во время ремонта дома. Он упал со стремянки и сломал ключицу, но вместо того чтобы обратиться за медицинской помощью, пытался лечиться самостоятельно, используя мази и надеясь, что боль пройдёт.

Через неделю состояние пациента резко ухудшилось, и его доставили в реанимацию с сильным воспалением грудной клетки, высокой температурой и общей слабостью. В результате затянувшегося самолечения в грудной области образовалась открытая рана, через которую было видно лёгкое.

Врачи Второй городской больницы провели три сложных операции, спасая 36-летнего мужчину после значительной кровопотери. Медики отмечают, что пациента буквально вернули к жизни.

Сейчас состояние мужчины стабилизировалось, однако ему предстоит пройти ещё несколько хирургических вмешательств для восстановления ключицы и пересадки кожи в зоне повреждения, пишет KazanFirst.