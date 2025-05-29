В Казани на Фучика сожгли «ГАЗель» и легковушку
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Утром 29 мая у одного из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани произошёл пожар: загорелись грузовой автомобиль «ГАЗель» и легковушка. Видео.
В ГУ МЧС России по РТ рассказали изданию «Татар-информ», что причиной возгорания предположительно стал поджог.
Прибывшие пожарные обнаружили огонь на рефрижераторе «ГАЗели» и задней части автомобиля Opel Corsa.
Пожар был оперативно потушен.
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