В Казани на Фучика сожгли «ГАЗель» и легковушку

Утром 29 мая у одного из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани произошёл пожар: загорелись грузовой автомобиль «ГАЗель» и легковушка. Видео.

В ГУ МЧС России по РТ рассказали изданию «Татар-информ», что причиной возгорания предположительно стал поджог.

Прибывшие пожарные обнаружили огонь на рефрижераторе «ГАЗели» и задней части автомобиля Opel Corsa.

Пожар был оперативно потушен.

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