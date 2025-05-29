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В Казани на Фучика сожгли «ГАЗель» и легковушку

Прибывшие пожарные обнаружили огонь на рефрижер...

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Утром 29 мая у одного из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани произошёл пожар: загорелись грузовой автомобиль «ГАЗель» и легковушка. Видео.

В ГУ МЧС России по РТ рассказали изданию «Татар-информ», что причиной возгорания предположительно стал поджог.

Прибывшие пожарные обнаружили огонь на рефрижераторе «ГАЗели» и задней части автомобиля Opel Corsa.

Пожар был оперативно потушен.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мужчины на детей в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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