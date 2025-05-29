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· 16+ · Екатерина Елисеева

30 врачей в Татарстане спасли от смерти пациентку с тотальным поражением легких

После отключения от ЭКМО у неё развился пневмот...

Катя Царева

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Девушка была госпитализирована 18 февраля с гриппом А и тяжелым поражением легких после недели самостоятельного лечения дома. В день поступления её сразу подключили к ИВЛ, а вечером доставили вертолетом в реанимацию РКБ Татарстана.

Заведующая пульмонологией Екатерина Дьякова вместе с реаниматологами начали лечение, но пришлось подключить пациентку к аппарату ЭКМО для искусственной вентиляции лёгких. Настю не вводили в кому, чтобы контролировать состояние. Реаниматолог Рустем Ахундов дежурил рядом с ней. Аппарат поддерживал дыхание две недели, пока врачи подбирали терапию.

После отключения от ЭКМО у неё развился пневмоторакс — из-за уплотнения легочной ткани, что потребовало нескольких операций. Позже возник гной в плевральной полости, который удалили хирургическим путём. Благодаря лечению процесс стабилизировали.

За время болезни Настя потеряла около 30 кг. Несмотря на нарушение рекомендаций врачей и заказ фаст-фуда в реанимацию, она боролась за жизнь и отметила день рождения в больнице.

После майских праздников её перевели в реабилитацию, где начали с суставной гимнастики, затем помогали вставать, проводили дыхательные упражнения и физиотерапию. Настя снова начала ходить, восстановились когнитивные функции и дыхание.

Всю поддержку ей оказывали врачи, медсёстры, бабушка и тётя. Уже завтра она вернётся домой к четырёхлетней дочери.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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