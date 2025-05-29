В Татарстане заметили пылевые вихри

В Лениногорске и Набережных Челнах местные жители запечатлели на видео редкое природное явление — микроторнадо.

Согласно кадрам, опубликованным в региональных Телеграм-каналах, в Лениногорске фотограф Елена Бадгутдинова заметила пылевой вихрь на улице Агадуллина рядом с заправкой. Похожий вихрь появился и на одной из парковок в Набережных Челнах. Об этом рассказали в телеграм-канале "Лениногорск".

Ранее мы писали о том, что 30 врачей в Татарстане спасли от смерти пациентку с тотальным поражением легких.