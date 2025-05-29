В США женщина рассказала, что упала в ледяную воду и увидела врата рая

Жительница США рассказала, что в детстве упала в ледяную воду, провела около получаса без сознания и увидела врата рая, сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошёл с Лизой Блисс из Нью-Йорка, когда ей было 10 лет. Девочка отдыхала в загородном доме у бабушки и дедушки, оступилась у реки и упала в холодную воду. Родственники позже сообщили, что Лиза находилась без сознания около 30 минут. Она рассказала, что после потери сознания оказалась на ярко освещённой поляне с необычными цветами, и её внимание привлекла тропинка с «магнетической притягательностью».

Проходя по тропинке, Лиза увидела великолепные врата, которые в детстве она восприняла как «жемчужные врата», о которых слышала в семье и церкви. У ворот ей явилась одна фигура, которую она поняла как образ Бога.

По пути к вратам, по её словам, стояли люди в белом, но она не рассматривала их лица. Затем Лиза почувствовала, что нужно спешить, пока врата не закроются, но что-то удержало её и потянуло обратно.

Она очнулась на камнях у реки, где её спас двоюродный брат. После оказания первой помощи Лизу отвезли к бабушке и дедушке. Девочка отметила, что сразу осознала возвращение в тело, и это было очень тяжело — тело казалось невероятно тяжёлым, а мир — тусклым, несмотря на дневной свет.

После происшествия Лиза пережила сильнейшую депрессию. По мнению родных, выжить ей помогла очень холодная вода, которая защитила мозг от повреждений при длительной гипоксии. В первые три дня после инцидента она почти не приходила в сознание, напоминая кому, затем начала восстанавливаться и полностью оправилась.