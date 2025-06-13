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В Красной Поляне туристы встретили горную козу

Туристы, путешествующие по канатной дороге в ра...

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Туристы, путешествующие по канатной дороге в районе Красной Поляны на высоте 2300 м, заметили горную козу. Кадры с этим животным были сняты на видео и стали популярными 13 июня, сообщает «Утренний Юг».

Горная коза, известная как кавказская серна, обитает в Сочинском национальном парке. Число этих животных в регионе составляет около 350-360 особей. Они предпочитают жить в скалистых горах на высотах до 3000 м, выбирая крутые склоны и природные укрытия.

Серны могут жить до 18 лет, но в дикой природе редко доживают до 10. Эти животные занесены в Красную книгу.

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