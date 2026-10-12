20 минут и 1000 рублей: Мигель поведал о «кринжовой» роли в сериале «Бригада»

Хореограф Мигель рассказал, что в 2002 году снялся в сериале «Бригада» в роли Деда Мороза, но осознал это только спустя десять лет. По его словам, эпизод был быстрой подработкой, за которую он получил 1000 рублей, сообщает шоу «50 вопросов».

Мигель вспомнил, что тогда его позвали на съемки небольшого эпизода. Он отметил, что работа заняла совсем немного времени, а согласился он, чтобы помочь людям.

По словам артиста, сцену сняли примерно за 20 минут и три дубля. После этого он не стал смотреть готовый материал и не видел эпизод даже после выхода сериала.

Хореограф рассказал, что понял, в каком именно проекте участвовал, только через десять лет, когда об этом снова вспомнили. Сейчас он признается, что испытывает неловкость из-за этой роли и не может пересматривать себя в сериале.

Ранее актриса Мария Аронова также делилась воспоминаниями о съемках «Бригады» и работе с Сергеем Безруковым. По ее словам, сначала она думала, что у актера могла быть «звездная болезнь», поскольку к тому времени он уже был известен.

Однако на площадке Безруков, как рассказала Аронова, вел себя наравне с коллегами, общался со всеми и не подчеркивал разницу в статусе. Актриса отметила, что работать с ним было легко.

Сериал «Бригада» вышел в 2002 году и стал одной из самых узнаваемых российских криминальных драм. Проект принес широкую известность Сергею Безрукову, Дмитрию Дюжеву, Павлу Майкову и Владимиру Вдовиченкову.

В титрах «Бригады» Мигель действительно указан как исполнитель роли Деда Мороза.

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