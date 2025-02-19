Ученый опроверг популярные теории о конце света на Земле

Учёные выдвигают разные сценарии конца света, но канадский эколог Вацлав Смил опроверг самые радикальные из них в своей книге «Как устроен мир на самом деле».

Ранее люди боялись краха цифровых систем в 2000 году и прогнозов о полном переходе на ядерную энергетику, которые не сбылись. Современные расчёты строятся на сложных моделях, которые трудно проверить.

Одна из популярных теорий – перенаселение. В 1960-х годах прогнозировали неконтролируемый рост населения к 2026 году, но темпы увеличения численности снизились с 2% до чуть более 1% в год.

Другая угроза – старение населения. Ожидается, что к 2080 году трудоспособных людей станет в разы меньше, чем пожилых, что приведёт к кризису. Однако автоматизация и технологии могут компенсировать этот дисбаланс.

Также десятилетиями предрекали нехватку ресурсов и истощение нефтяных месторождений, но развитие альтернативной энергетики опровергло эти опасения.

Глобальное потепление называют угрозой мирового масштаба, но прогнозы о катастрофе к 2030 году преувеличены. Изменения климата реальны, но их последствия не столь катастрофичны.

Главный недостаток подобных предсказаний – они вызывают панику, но не предлагают решений. Человечеству предрекали конец света в 1970, 2010 и 2030 годах, но он так и не наступил. Вместе с проблемами люди находят способы их решать, пишет «Лента.ру».