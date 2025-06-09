Рейсы между Казанью и Тегераном стартуют уже с 7 июля

С 7 июля авиакомпания Mahan Air запускает еженедельные прямые рейсы Казань — Тегеран.

Сегодня прошла презентация маршрута для туроператоров Татарстана, где подчеркнули высокий туристический потенциал Ирана и наличие 28 объектов ЮНЕСКО.

11 туроператоров региона уже аккредитованы для организации безвизовых туров в Иран на 2025–2026 гг.

Отдельное внимание уделили культурному наследию страны, интересному для любителей истории и архитектуры.

Также обсудили предпочтения иранских туристов в Татарстане: халяльная кухня, детские зоны, аквапарки, парки развлечений и условия для отдыха большими семьями.

Ранее мы писали о том, что в Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран.