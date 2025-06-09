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Бастрыкин снова обратил внимание на нарушение прав жителей в татарстанском селе

Проблема ранее освещалась в сети и находилась п...

pixabay

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В официальном аккаунте Информцентра СК РФ во «ВКонтакте» опубликовано обращение о несогласии с результатами проверки по нарушению прав жителей села Ильбухтино (Татарстан). Из-за отсутствия асфальта дорогу размывает во время дождей, и проезд невозможен. Несмотря на многочисленные жалобы, ремонт не начат.

Проблема ранее освещалась в сети и находилась под контролем Александра Бастрыкина. Расследование было прекращено, но глава СК РФ поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому возобновить уголовное дело и доложить о результатах.

Ранее мы писали о том, что пожар на Революционной в Юдино ликвидирован.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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