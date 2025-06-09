Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

В Нижнекамске состоялось необычное и душевное событие, которое надолго останется в памяти его участников. Ильнар Абукаев, старший сотрудник 62-й пожарно-спасательной части МЧС России по Татарстану, решил нестандартно подойти к моменту раскрытия пола ребёнка. Вместо того чтобы устроить праздник дома, он вручил результаты УЗИ своим товарищам по службе и предложил отметить это важное событие прямо на рабочем месте.

Во время специально подготовленного торжества 35-летний Ильнар окрасил небо ярко-голубым потоком из пожарного ствола, чем дал понять: в их семье вскоре появится сын. Вместе с супругой Лилей они с нетерпением ждут рождения мальчика в ноябре. Возможно, в будущем он также станет на путь спасателя, продолжив дело отца.