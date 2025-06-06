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Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Казансикие учителя выступили против шестидневки
Тема шестидневной формы обучения в российских ш...

Минобрнауки РФ

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Тема шестидневной формы обучения в российских школах остается одной из самых обсуждаемых в обществе. Проблема заключается не только в чрезмерной учебной нагрузке, но и в том, как эта система влияет на здоровье детей и их психоэмоциональное состояние. В то же время, такая форма обучения необходима для достижения высоких результатов в учебе и подготовки к поступлению в престижные вузы.

Мнение директора школы Павла Шмакова

Павел Шмаков, директор школы «Солнце» в Казани, считает, что пятидневка, безусловно, является более предпочтительной для здоровья учеников. Однако, по его мнению, существующая образовательная система в России не позволяет внедрить пятидневку на старших курсах, особенно если целью является поступление в престижные университеты.

«Пятидневка однозначно лучше для здоровья. Но если мы говорим о старших классах, то пятидневка в условиях нынешней образовательной системы невозможна, если хотите, чтобы ваш ребенок поступил в топовые вузы», — говорит Шмаков корреспонденту PROKAZAN.

Он объясняет, что современные требования к абитуриентам слишком высоки, и для того, чтобы соответствовать этим требованиям, школьники вынуждены проводить больше времени за учебниками.

Мнение родительского сообщества Татарстана

Родители школьников в Татарстане активно обсуждают шестидневку и часто выражают недовольство по поводу перегрузки детей. Ландыш Арсланова, мама школьника, делится своим мнением о негативных последствиях шестидневного обучения:

Автор фото: Про город

«Дети не успевают отдыхать, а в воскресенье готовят уроки на понедельник. Это приводит к переутомлению, из-за чего у детей появляются головные боли, высыпания, зуд, и другие проблемы с состоянием здоровья».

Ее мнение подтверждает и Светлана Борисова, мама ученика 8 класса. Она отмечает, что когда дети учились по пятидневке, их здоровье значительно улучшилось:

«Когда у нас была пятидневка, дети реже болели и успеваемость была лучше. После перехода на шестидневку сразу же появились проблемы со здоровьем, а успеваемость снизилась».

Поддерживает мнение и Родительское сообщество РТ.

Мнение учителей

Учителя, также работающие в условиях шестидневной учебной недели, сталкиваются с проблемами выгорания и перегрузки.

«Субботние уроки — это пустая имитация образования. Мы работаем «на автопилоте», а воскресенье уходит на проверку тетрадей и попытки прийти в себя. Шестидневка — это способ сократить время на отдых, и это приводит к выгоранию педагогов», - говорит один из казанских учителей, который пожелал остаться анонимным.

Такое мнение поддерживает и ряд других педагогов, которые отмечают, что отсутствие полноценного отдыха в течение недели негативно влияет как на их здоровье, так и на мотивацию работать. Исследования, проведенные Минобрнауки России, показали, что большинство учителей (почти 90%) выступают за отмену шестого рабочего дня. Тем не менее, несмотря на многочисленные обращения и просьбы педагогов, государственные органы не предпринимают кардинальных шагов для решения проблемы.

Автор фото: Минобрнауки РФ

Проблема системы образования в России

Основная проблема заключается не только в том, что шестидневка вызывает нагрузку на детей и учителей, но и в том, что она является частью образовательной системы, ориентированной на подготовку школьников к олимпиадам и вступительным экзаменам. Важнейшим фактором, который заставляет школы переходить на шестидневку, является стремление к высоким результатам в учебе, особенно в старших классах.

Однако такой подход приводит к перегрузке учеников, что имеет долгосрочные негативные последствия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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