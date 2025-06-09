Autonews назвал плюсы и минусы нового автомобиля «Атом» из России

Первая партия автомобилей «Атом» поступит в продажу во второй половине 2025 года. Autonews.ru протестировал предсерийную модель, которая на 95% готова к массовому производству. Остались только финальные настройки.

«Атом» — это городской автомобиль с уникальным дизайном, напоминающий японские кей-кары. Он оснащен светодиодной оптикой, имеет дорожный просвет 170 мм и функциональные пластиковые накладки. У автомобиля четыре боковых двери, что нетипично для таких моделей, и колесную базу в 2635 мм.

Салон выполнен в минималистическом стиле с тканевыми вставками и комбинированной обивкой. Внутри есть удобства, такие как беспроводные зарядки и подстаканники. Панорамный люк невозможен из-за распашных дверей.

Управление осуществляется через экран в руле, который контролирует все функции. Некоторые автолюбители выразили недовольство такой системой.

«Атом» обладает хорошей развесовкой и маневренностью с радиусом разворота менее 5 метров. Мощность двигателя — 204 л.с., разгон до 100 км/ч за 8 секунд. Однако тормоза требуют дополнительной настройки для плавности замедления.

Разработка автопилота уровня L2 улучшит модель в будущем. Ожидаемая цена — 3-4 млн рублей, что ставит «Атом» в уникальный сегмент рынка без конкурентов.