141 случай сифилиса у мигрантов выявили в Тульской области в 2024 году

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Тульской области в 2024 году зафиксировано 179 случаев инфекционных заболеваний среди мигрантов. Большинство заболевших — 141 человек — заразились сифилисом. У 31 мигранта диагностировали ВИЧ, ещё у семи — туберкулёз.

Какие меры были приняты

На основании выявленных заболеваний Роспотребнадзор принял 79 решений о признании проживания отдельных мигрантов на территории России нежелательным. В числе причин — опасность распространения инфекций. Конкретно 54 решения касались сифилиса, 24 — ВИЧ и одно — туберкулёза.

Были и положительные случаи

Несмотря на суровые меры, шесть ранее вынесенных решений приостановили, а два отменили полностью — благодаря успешному лечению заболевших.