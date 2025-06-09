Грозы с градом накроют Татарстан 10 июня

По информации синоптиков, в Казани и отдельных районах Татарстана ожидаются грозовые явления и резкие порывы ветра, скорость которых может достигать 23 метров в секунду. В некоторых местах также возможен град, пишет KazanFirst.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности: не укрываться под деревьями, рекламными щитами и вблизи линий электропередач. При переходе дороги рекомендуется использовать только надземные или подземные пешеходные переходы. Важно также не оставаться равнодушными и при необходимости помогать пожилым и маломобильным гражданам.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин снова обратил внимание на нарушение прав жителей в татарстанском селе.