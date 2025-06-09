В Татарстане после смерти ребенка на воде организована проверка

9 июня 2025 года около 13:00 на плотине, расположенной на окраине п.г.т Богатые Сабы, утонул 15-летний подросток, который находился в воде в месте, не предназначенном для купания.

На место происшествия выехал прокурор Сабинского района Татарстана Раиль Шаймарданов. Все обстоятельства случившегося находятся под контролем и в процессе выяснения.

Ранее мы писали о том, что в Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб.