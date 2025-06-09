Парень чуть не попал под поезд на «Суконной Слободе»

9 июня в 11:57 на станции «Суконная Слобода» машинист электропоезда, следовавшего по второму главному пути, заметил мужчину, упавшего на пути, и срочно применил экстренное торможение.

Пострадавший остался жив. Сотрудники метрополитена быстро помогли ему выбраться и вызвали скорую помощь. Медики доставили молодого человека в больницу для дальнейшего лечения.

Движение метро не нарушилось — составы продолжили курсировать согласно графику.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника.