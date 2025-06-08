Святой Серафим Саровский оставил после себя предсказания, которые и по сей день вызывают интерес, поскольку многие из них уже исполнились, а другие продолжают сбываться.

Этот известный православный подвижник и духовный наставник ещё при жизни предсказывал революционные события и крах царской власти. Он также предупреждал о гонениях на церковь и разрушении храмов, что впоследствии произошло в XX веке.

Согласно переданным словам святого, он утверждал, что Россия со временем поднимется и займет особое место в мире: «Когда Россия поднимется выше всего, вы увидите, что она осталась одна — под покровом Господа. Ему угодно, чтобы она стала центром единения и управляла миром».

Серафим Саровский считал, что несмотря на испытания, Россия сохранит своё духовное предназначение и станет опорой для человечества. По его словам, трудности не сломят страну, а сделают её только сильнее.

Современные события, по мнению многих, подтверждают эти слова: несмотря на внешние вызовы, Россия укрепляет свои позиции и всё активнее заявляет о себе на мировой арене, сообщает ИА «Кулик».